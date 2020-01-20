Новую школу и детский сад открыли в чеченском селе Джалка

ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Новую школу на 480 мест со спортивным залом и мастерской открыли в понедельник в чеченском селе Джалка в рамках реализации нацпроекта "Образование", она позволит разгрузить существующие образовательные учреждения, передает с открытия корреспондент ТАСС.

"Школа оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует новейшим требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Для учеников предусмотрены комфортабельные учебные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом, просторная столовая, медицинский пункт, отдельный блок с современным спортзалом", - сказал министр образования республики Исмаил Байханов.

Также в селе Джалка в понедельник открыли детский сад на 140 мест. Средства на строительство объекта выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

По данным регионального министерства образования, в Чеченской Республике в три смены работают 80 школ. Всего на 278 тыс. школьников в системе общего образования региона приходится 180 тыс. посадочных мест.