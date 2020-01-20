Псковский избирком создаст выставку документов, посвященных первым послевоенным выборам

ПСКОВ, 20 января. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и представители избирательной комиссии Псковской области к 75-летию Победы совместно создадут выставку архивных документов, посвященных первым послевоенным выборам в Верховный Совет СССР, состоявшимся 10 февраля 1946 года. В экспозицию включат уникальные документы: агитационные материалы, приглашения на голосование, распространявшиеся в Псковской области, сообщил в понедельник ТАСС председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

"Инициатором является центральная избирательная комиссия РФ. В рамках празднования 75-летия Победы мы готовим архивные материалы - это первые выборы в мирное время после Великой Отечественной войны. Мы обратились в государственный архив Псковской области, они нам предоставили интересные материалы по подготовке и проведению предвыборной компании. Там будут приглашения, агитационные материалы, документы, которые связаны непосредственно с этой работой", - сказал Сопов.

Он также отметил, что этот проект планируется завершить в мае 2020 года. "Мы будем публиковать интересные материалы для того, чтобы информировать жителей Псковской области о том, как проходили выборы. Надеемся, что мероприятие найдет отклик у людей, которые принимали участие в этой выборной кампании. Наверняка остались очевидцы этих событий. Наверняка информационная дискуссия завяжется по этому поводу. В дальнейшем мы планируем сделать несколько выставок, чтобы здесь могли представить эти материалы", - сказал собеседник агентства.