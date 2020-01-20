День дворника начнут отмечать в Ялте с 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Новый праздник - День дворника - ежегодно будут отмечать в третье воскресенье мая в Ялте. Его учредил своим постановлением глава администрации города, чтобы популяризировать профессию, сообщила пресс-служба мэрии.

"Для закрепления кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества санитарного состояния муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, поощрения дворников, добросовестно выполняющих свои обязанности, будет установлен праздник - День дворника, отмечать его будут ежегодно в третье воскресенье мая", - говорится в сообщении.

В Ялте также готовят положение о проведении ежегодного городского конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший дворник", отмечается в сообщении.

На совещании по реализации национальных проектов в Крыму 11 января глава администрации Иван Имгрунт сообщил о намерении провести в декабре 2020 года международный бал дворников по типу Венского бала для привлечения внимания к этой профессии. Власти Ялты намерены пригласить на него дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции.