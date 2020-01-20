Показ национально-культурных передач может стать обязательным для телекомпаний

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Показ передач с национально-культурным компонентом может стать обязательным для обладателей или соискателей лицензии на телевизионное вещание в РФ. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

"Правительству РФ <…> рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты изменений, предусматривающих установление по отношению к обладателям (соискателям) лицензии на телевизионное вещание требования об обязательном производстве и демонстрации аудиовизуальной продукции с национально-культурным компонентом", - говорится в одном из поручений по итогам прошедшего 29 ноября заседания Совета по межнациональным отношениям.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 15 мая, ответственным за исполнение поручения является премьер-министр РФ Михаил Мишустин (это первый перечень поручений президента РФ, которые адресованы в том числе новому председателю правительства).

Также Путин поручил в срок до 1 июня создать в интернете общедоступный информационный ресурс, посвященный реализации государственной национальной политики РФ. Как указано в поручении, там должны содержаться сведения о лучших региональных и муниципальных практиках в этой сфере, а также научные, учебные и справочные материалы о культуре и языках народов России. Кроме того, глава государства поручил правительству проанализировать эффективность использования бюджетных средств, которые выделяются СМИ на информационное сопровождение государственной национальной политики, и представить предложения по совершенствованию этой работы.

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике 29 ноября глава Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге посетовала, что федеральные СМИ выражают готовность показывать только "сабантуй и масленицу", или освещать конфликты на межэтнической почве, а все остальное в этой сфере считают нерейтинговым. Президент РФ в ответ согласился, что федеральные телеканалы должны уделять больше внимания освещению вопросов межнациональных отношений и государственной национальной политики, а аргументы, будто это никому не интересные темы, назвал ложными тезисами.