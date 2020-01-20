В Калининградской области отметили годовщину взятия Тильзита

КАЛИНИНГРАД, 20 января. /ТАСС/. Годовщину взятия Тильзита (ныне город Советск на границе с Литвой) отметили в Калининградской области в рамках акции "Дорогами Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Тильзит был взят советскими войсками в ходе Восточно-Прусской наступательной операции в ночь на 20 января 1945 года. 7 сентября 1946 года город переименован в Советск.

"Участники акции почтили память участников штурма города, возложили цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе "Танк", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В акции приняли участие ветераны войны и становления Калининградской области, общественники, юнармейцы, кадеты и молодежь, представители правительства области. "Многие наши деды и прадеды не вернулись с той войны. Это цена, которую они заплатили за каждый день нашей жизни в мирное время. Несмотря на ужасы войны, люди военного поколения сберегли свою человечность, веру и любовь к Родине. Мы должны сохранить о них светлую память", - сказал на церемонии заместитель председателя правительства области Илья Баринов.

Региональная эстафета "Дорогами Победы" стартовала 25 октября 2019 года в городе Нестеров (ранее Шталлупенен). Этот город стал первым на территории современной Калининградской области, взятым в ходе фронтовой наступательной операции войск 3-го Белорусского фронта. В рамках акции во всех муниципалитетах области в соответствии с хронологией взятия населенных пунктов советскими войсками проводятся памятные мероприятия, встречи с ветеранами. Эстафета завершится в конце апреля в городе Балтийске (ранее Пиллау).

Восточно-Прусская операция

В ходе Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апреля 1945 года войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов и частей 1-го Прибалтийского фронта при содействии Балтфлота прорвали мощную оборону немецкой группы армий "Центр", вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши.

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии вместе с городом Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как одной из держав-победительниц. Регион стал частью РСФСР в статусе Калининградской области, а Кенигсберг в 1946 году был переименован в Калининград в честь советского государственного и партийного деятеля Михаила Калинина.