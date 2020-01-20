В России появится общественно-государственная организация по реализации нацполитики

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что в РФ надо создать организацию по реализации государственной национальной политики.

В перечне поручений, опубликованном в понедельник на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства "представить проект указа президента РФ о создании общероссийской общественно-государственной организации, осуществляющей деятельность по реализации государственной национальной политики Российской Федерации". Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин, которому отведен срок до 1 апреля 2020 года. Это - одно из первых поручений, данных Путиным Мишустину, занявшему пост председателя правительства 16 января. Перечень поручений составлен по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 29 ноября 2019 года.

Главе кабмина также надлежит до 1 марта "представить проект указа президента РФ о проведении в 2022 году в Российской Федерации Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации".

До 25 апреля президент ждет "предложения об оказании мер дополнительной поддержки молодежным общественным объединениям, осуществляющим деятельность по развитию межнациональных (межэтнических) отношений и укреплению духовного и гражданского единства народов, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа".

Еще одно поручение касается ведения реестра национально-культурных автономий. Кабинет министров до 1 августа должен "представить предложения о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих передачу ФАДН (Федеральному агентству по делам национальностей) полномочия по ведению реестра национально-культурных автономий"

Кроме того, правительству РФ надлежит "обеспечить учет положений Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года при внесении изменений в Стратегию государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Концепцию развития дополнительного образования детей, а также при разработке государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы".