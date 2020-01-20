Радаев не планирует кадровые перестановки из-за дела против главы саратовского Минздрава

САРАТОВ, 20 января. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев не планирует принимать кадровые решения в связи с возбуждением дела в отношении министра здравоохранения региона Натальи Мазиной. Об этом он сам сообщил журналистам в понедельник.

"Самое главное, надо во всем разобраться, надо разобраться объективно. Зачем сейчас торопиться? Пока мы не видим проблем для того, чтобы принимать кадровые решения", - сказал Радаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения области, Мазина продолжает ходить на работу и, при необходимости, готова оказывать в дальнейшем помощь в расследовании.​

В пятницу 17 января СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Дело также возбуждено в отношении и других сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области по той же статье.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года министерство заключило три государственных контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки в медицинских учреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии аппаратов условиям государственного контракта. В квартире и кабинете Мазиной прошли обыски.