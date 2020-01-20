Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в понедельник подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По данным властей, существуют объективные доказательства, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных контрмер.

"В случае если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать", - признал представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.

На текущий момент в стране зафиксировано 218 случаев заболевания новым типом пневмонии - в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).