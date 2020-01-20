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Суд присяжных 23 января начнет слушать дело об убийстве полицейского в московском метро

На стадии предварительного расследования подсудимый признал вину в полном объеме

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский городской суд отобрал присяжных заседателей и 23 января приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская" в столице в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

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"Присяжные отобраны. Следующее заседание назначено на 11:00 мск 23 января", - сказал собеседник агентства.

44-летний Нурлан Муратов обвиняется по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Поздно вечером 2 сентября 2018 года полицейский остановил мужчину для проверки документов и отвел его в комнату полиции на станции метро для составления административного протокола. Мужчина выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

В ходе расследования были проведены судебные экспертизы, в том числе баллистические, дактилоскопические, молекулярно-генетические, физико-химические, выводы которых подтвердили причастность обвиняемого к совершенному преступлению. На стадии предварительного расследования он признал вину в полном объеме.

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