Путин поручил определить правовое положение национально-культурных объединений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить до 1 августа предложения, направленные на определение правовой положение национально-культурных общественных объединений. Соответствующее поручение содержится в списке поручений, данных главой государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям и опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение правового положения национально-культурных общественных объединений", - говорится в документе.

Ответственным за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это одно из первых поручений, данных Путиным Мишустину, занявшему пост председателя правительства 16 января.