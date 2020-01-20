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Путин поручил определить правовое положение национально-культурных объединений

Ответственным за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ представить до 1 августа предложения, направленные на определение правовой положение национально-культурных общественных объединений. Соответствующее поручение содержится в списке поручений, данных главой государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям и опубликованных в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации подготовить при участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение правового положения национально-культурных общественных объединений", - говорится в документе.

Ответственным за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это одно из первых поручений, данных Путиным Мишустину, занявшему пост председателя правительства 16 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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