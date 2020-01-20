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75-летие Победы

Власти Петербурга включили детей войны в список получателей выплат к 75-летию Победы

Выплаты будут начислены в мае в автоматическом режиме, исходя из существующей базы данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга обеспечит выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне из городского бюджета 350 тыс. горожан, в том числе ветеранам и инвалидам войны, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, труженикам тыла, вдовам участников войны, а также детям войны - тем, кто на 3 сентября 1945 года был несовершеннолетним. Об этом сообщил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на совещании у губернатора.

По словам Ржаненкова, дети войны - самая многочисленная категория среди получателей выплат, их в Петербурге примерно 240 тыс. человек.

"Выплаты получат более 350 тыс. горожан. Это прежде всего участники Великой Отечественной войны - к сожалению, их в нашем городе осталось немногим более 7 тыс., это жители блокадного Ленинграда - их порядка 73 тыс., это малолетние узники - около 8 тысяч человек, труженики тыла - 14,5 тыс. человек, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и 240 тыс. детей войны", - рассказал Ржаненков.

Выплаты будут начислены в мае в автоматическом режиме, исходя из существующей базы данных. Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории получат из городского бюджета 7 тыс. рублей, вдовы участников войны - 4 тыс. рублей, дети войны - 3 тыс. рублей. На эти цели в бюджете города предусмотрено 1,5 млрд рублей.

Ржаненков также отметил, что городские власти готовы организовать получение жителями Петербурга федеральных выплат, о которых сообщил президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла.

Ветераны также получат медали к 75-летию Победы. В Санкт-Петербурге, по данным комитета по соцполитике, будет выдано 102300 медалей.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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