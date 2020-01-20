Путин поручил до 1 мая организовать целевое обучение для коренных народов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 мая 2020 года обеспечить организацию целевого обучения в вузах для представителей коренных малочисленных народов по специальностям в сфере образования, языкознания, культуроведения, а также обеспечить их трудоустройство. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, поручение дано по итогам состоявшегося в ноябре заседания Совета по межнациональным отношениям.

Тогда на заседании Путин высказался за возвращение целевого бюджетного высшего образования для коренных малочисленных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

"Обеспечить организацию целевого обучения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, в образовательных организациях высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп "Образование и педагогические науки", "Языкознание и литературоведение", "Культуроведение и социокультурные проекты", а также последующее трудоустройство этих лиц в образовательные организации и другие организации социальной сферы, осуществляющие деятельность в указанных субъектах РФ", - говорится в перечне поручений.

Поручение дано правительству совместно с органами исполнительной власти регионов, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы.

Вопрос получения образования коренными малочисленными народами на заседании совета в ноябре поднял руководитель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Он посетовал, что существовавшая ранее квота на обучение в Институте народов Севера при Российском педагогическом университете имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге теперь не работает.