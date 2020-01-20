БДТ обратился в прокуратуру Петербурга из-за аварийного состояния "лесов" на крыше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова обратился в органы прокуратуры Петербурга в связи с аварийным состоянием временных конструкций на кровле, установленных для проведения ее ремонта. Работы на крыше театра, которые подрядчик Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ должен был выполнить к 25 ноября 2019 года, до сих пор не завершены, сообщили ТАСС в пресс-службе БДТ.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ (СЗД) выступает заказчиком работ, а подрядчиком по ремонту кровли является компания "Аркс", с которой СЗД заключила контракт на сумму около 98 млн рублей на ремонт кровли и около 13 млн - на фасадную надстройку. Госконтракт предусматривал, что всю кровлю театра (5 тыс. кв. м) заменят к 25 ноября, но позднее он был расторгнут.

По данным пресс-службы, подрядчик не сдал театру как заказчику завершенный объект. "При этом у подрядчика закончен срок разрешения на работы, на кровле все еще стоит временная конструкция для демонтажа и ремонта. Таким образом, всю ответственность за происходящее на ней несет СЗД. К сожалению, временные конструкции, установленные подрядчиком, не соответствуют требованиям безопасности, и более того признаны аварийными, о чем театр многократно предупреждал СЗД", - сказала собеседница агентства, отметив, что о происходящем "проинформированы Министерство культуры и органы прокуратуры с просьбой принять меры по защите театра".

В пресс-службе БДТ отметили, что срок завершения работ на кровле к 25 ноября "изначально вызывал у всех сомнения". В частности, как ранее сообщалось, их высказывал в сентябре 2019 года глава Минкультуры РФ Владимир Мединский после осмотра помещений театра. "Северо-Западная Дирекция была уверена, что они смогут организовать своевременное выполнение обязательств подрядчиком. А в конце ноября СЗД объявили о расторжении контракта в одностороннем порядке", - рассказали в театре.

В Северо-Западной дирекции ТАСС уточнили, что договор с компанией-подрядчиком, которая выполняла работы на кровле БДТ, был расторгнут 27 ноября 2019 года в одностороннем порядке "в связи с неудовлетворительным качеством выполнения работ, а также нарушением срока исполнения государственного контракта". Кроме того, отмечается, что дирекция ранее выдала подрядчику замечания по нарушениям при возведении конструкций временной кровли, "которые он проигнорировал". "В соответствии с распоряжением Минкультуры России материалы по объекту (договора, переписка, сведения об исковых требованиях и т.д.) были переданы в Московскую дирекцию 24 декабря 2019 года", - сказал собеседник агентства.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Северо-Западная дирекция была отстранена от организации ремонта подвалов БДТ, так как не справилась с поиском подрядчиков, и работы не были проведены должным образом. Средства в размере около 600 млн рублей были изъяты из бюджета дирекции и переданы московской дирекции для принятия решения о срочном запуске этих работ. В ноябре 2019 года стало известно, что определен новый подрядчик - им стало акционерное общество "Ренессанс-Реставрация".

Разбирательства

БДТ подавал несколько исков в суд на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ с требованиями об устранении нарушений, допущенных при реконструкции, и возмещении убытков в связи с отменой спектаклей, вызванной некачественным выполнением работ в здании театра.

В декабре 2019 года суд удовлетворил иск в пользу БДТ по сценическому имуществу на сумму 487 млн. До этого, в апреле 2019 года, по встречному иску БДТ к СЗД об устранении замечаний, препятствующих приемке (помимо сценического имущества), стороны заключили мировое соглашение, по которому дирекция обязалась устранить все замечания и обеспечить допоставку недостающего имущества на объект в срок не позднее апреля 2021 года. Еще в одном деле БДТ и дирекция выступают истцами, а ответчиком является компания "Балтстрой", которая проводила работы.

О театре

Здание на Фонтанке, в котором расположены Основная и Малая сцены БДТ, было построено в 1876-1877 годы. Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова.