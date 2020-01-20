Адвокат: по делу о превышении полномочий полицией в отношении Голунова никто не задержан

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Задержанных по делу о превышении полномочий полицейскими в отношении журналиста "Медузы" Ивана Голунова пока нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник адвокат журналиста Сергей Бадамшин после допроса Голунова в СК.

"Пока по этому делу никто не задержан. У меня и моего клиента пытались взять подписку о неразглашении, но мы отказались ее давать", - сказал Бадамшмин.

Речь идет о подписке о неразглашении тайны следствия по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Ранее Бадамшин заявил, что в понедельник его доверитель был впервые допрошен в качестве потерпевшего по данному уголовному делу.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, позднее журналист был признан потерпевшим. На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении пяти бывших полицейских после незаконного задержания Голунова. Путин сообщил, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб МВД, все они уволены из органов внутренних дел, против них возбуждены уголовные дела. Отвечая на вопрос, кто был заказчиком дела Голунова, Путин ответил, что такой информации "пока нет".

6 июня 2019 года Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков, 8 июня его поместили под домашний арест, после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения в отношении него были сняты.