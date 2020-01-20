Путин рекомендовал повысить эффективность советов по межнацотношениям в регионах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям регионов и муниципалитетов повысить эффективность работы общественных советов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. Соответствующее поручение по итогам прошедшего в ноябре заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовано на сайте президента России.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по повышению эффективности деятельности образованных при высших должностных лицах (руководителях высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и главах муниципальных образований общественных советов и иных консультативных органов по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений", - сказано в тексте перечня поручений.

Отмечается, что первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 15 апреля 2020 года. Ответственные - руководители субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин 29 ноября 2019 года провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям. Основной темой обсуждения стала реализация Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям был образован в 2012 году.