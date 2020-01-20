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Градский, Лиханов и Каабак получили премию им. Высоцкого "Своя колея"

Премия присуждается тем, кто твердо следует в жизни своей колее, несмотря ни на какие препятствия и повороты судьбы, отметили в пресс-службе Первого канала

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Певец и композитор Александр Градский, общественный деятель и писатель Альберт Лиханов и врач-трасплантолог Михаил Каабак удостоены премии Владимира Высоцкого "Своя колея". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого канала, который поддерживает премию.

"В Москве прошла церемония вручения премии Владимира Высоцкого "Своя колея" за 2019 год. Ежегодная премия присуждается людям, которые твердо следуют в жизни своей колее, несмотря ни на какие препятствия и повороты судьбы. В жюри входят друзья, близкие Высоцкого, учредители, лауреаты прошлых лет", - отметили в пресс-службе.

Градский получил награду "за творческую бескомпромиссность и огромный созидательный талант, за служение добру и красоте". Лиханов назван лауреатом "за верность избранному пути, за доброту и подвижничество, за сохранение счастья в жизни каждого ребенка". Каабак - за стойкость, "высочайший профессионализм и новаторство, за спасение сотен жизней новорожденных детей".

Премия "Своя колея" была учреждена в 1997 году Благотворительным фондом Владимира Высоцкого, Министерством культуры РФ и Комитетом по культуре города Москвы. Она вручается людям, чьи жизнь и творчество созвучны темам песен Высоцкого. В разное время ее лауреатами становились Алексей Герман, Борис Стругацкий, Галина Волчек, Леонид Рошаль, Карен Шахназаров, Сергей Шойгу и другие.

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