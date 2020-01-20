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В Словакии зарегистрирован второй очаг птичьего гриппа

Птичий грипп стал причиной падежа домашней птицы на одной из небольших частных ферм

ПРАГА, 20 января. /ТАСС/. Второй очаг высокопатогенного птичьего гриппа A(H5N8) зафиксирован на западе Словакии, в районе расположенного в 60 км севернее Братиславы города Трнава. Об этом сообщило в понедельник Словацкое радио со ссылкой на санитарно-ветеринарное управление республики.

Птичий грипп стал причиной падежа домашней птицы на одной из небольших частных ферм в селе Цифер близ Трнавы. Десять дней назад вспышка болезни была зафиксирована в селе Збеги в районе Трнавы. Ветеринары установили, что заражение вирусом произошло от перелетных птиц.

Уничтожению подлежат особи домашней птицы, которые содержатся на ферме, где выявлен очаг птичьего гриппа. В радиусе 3 км от нее установлена зона ветеринарного карантина. Введен, в частности, запрет на вывоз из этой зоны тушек и живой домашней птицы.

В Словакии птичий грипп был выявлен вскоре после того, как он появился в Польше. Согласно Международному эпизоотическому бюро, 30 декабря 2019 года на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши был обнаружен вирус A(H5N8). В рамках реагирования на вспышку опасной болезни был произведен забой содержавшихся на ферме 12 089 индеек.

По данным Польской ассоциации животноводов и птицеводов, риск заражения существует для 350 тыс. птиц в радиусе 3 км от первых ферм, охваченных вспышкой. Роспотребнадзор рекомендовал находящимся в Польше российским туристам избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в связи со вспышкой птичьего гриппа в этой стране.

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