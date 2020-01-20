Число погибших в результате ДТП в Кабардино-Балкарии снизилось на 10% за 2019 год

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Кабардино-Балкарии (КБР) снизилось на 10% по итогам 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В республике тяжесть последствий ДТП в 2019 году снизилась на 4,7% и составила 13,7%, достигнуты показатели, установленные федеральным проектом "Безопасность дорожного движения". Так, за прошедший год на 10,2% снизилось число погибших, однако при общем снижении погибших в ДТП возросло количество смертельных случаев с участием пешеходов на 6,7%", - говорится в сообщении со ссылкой на данные заседания межведомственной комиссии при правительстве КБР по обеспечению безопасности дорожного движения.

Наиболее сложная ситуация с аварийностью зафиксирована в городах Баксане и Нальчике, Эльбрусском, Урванском, Черекском, Прохладненском, Майском и Терском районах. В Зольском и Лескенском районах роста показателей аварийности не зарегистрировано.

Действенными мерами предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма названа организация и проведение информационно-разъяснительных кампаний в образовательных учреждениях, местах массового пребывания школьников и подростков. Как подчеркнул председатель правительства региона Алий Мусуков, нужно продолжить работу по модернизации пешеходных зон с применением современных инновационных решений, повышению эффективности взаимодействия органов государственной власти и СМИ.