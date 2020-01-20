Барщевский: количество судей в составе Конституционного суда не является принципиальным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Число судей в составе Конституционного суда (КС) РФ не является принципиальным вопросом, сокращение могло назреть давно, а сроки рассмотрения дел из-за этого вряд ли увеличатся. Такое мнение высказал ТАСС заслуженный юрист России, полномочный представитель правительства РФ в КС и Верховном суде РФ Михаил Барщевский.

В понедельник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, который, в частности, предусматривает сокращение состава КС РФ с 19 до 11 человек. Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 125 основного закона.

Согласно информации на сайте Конституцинного суда, в настоящее время в его составе 15 судей, в том числе председатель КС РФ Валерий Зорькин и его заместитель Сергей Маврин. Всего в составе КС должно быть 19 судей, которых назначает на должность Совет Федерации по представлению президента. Как отмечается на сайте суда, "Конституционный суд РФ правомочен осуществлять свою деятельность при наличии двух третей от общего числа судей. Полномочия Конституционного суда РФ не ограничены определенным сроком".

"В Конституционном суде сегодня 15 судей, при том, что должно быть 19, и давно не назначались новые кандидатуры. Поэтому, видимо, решение о сокращении числа судей планировалось давно. <…> Нужно ли 19 человек или достаточно 11 - это не принципиальный вопрос, важно, что не один, и важно, что не три, главное, чтобы полифония мнений была достаточно широкая", - сказал он. Барщевский также отметил, что раньше в КС было две палаты судей и после их объединения ничего принципиально в работе суда не изменилось.

Он добавил, что "важно не количество, а состав". "С учетом всех поправок, которые вносит президент, нагрузка на Конституционный суд и его значение резко увеличивается. Что касается сроков рассмотрения - я не могу сказать, как мне кажется, некий резерв есть", - сказал юрист.

По словам Барщевского, КС имеет право рассматривать обращения без проведения открытых публичных слушаний, вызова в суд сторон и проведения трансляции на сайте в интернете. Собеседник агентства отметил, что в таком режиме КС рассматривает "большинство" обращений.

"Это мне не нравится порой, но, тем не менее, у Конституционного суда есть такое право, и он им довольно широко пользуется <…> В этом есть свой резон - в таком порядке они рассматривают не резонансные дела, резонансные - в открытом заседании. В этом тоже есть определенный баланс", - сказал Барщевский.

Работа Конституционного суда РФ

По статистике, которую КС РФ ведет с 1995 года и публикует на сайте, за все время его существования в него поступило более 365 тыс. обращений, в том числе 14809 обращений за прошлый год. По сравнению с 2018 годом число обращений снизилось на 340 - в 2018 году их было 15149. Максимальное число обращений за последние 20 лет в КС поступило в 2009 году - 20629.

Большинство обращений, согласно статистике, подается гражданами и их объединениями - с 1995 по 2011 годы их подано более 240 тыс., а госорганы и суды за этот же период подали в КС 1608 обращений. В период с 2012 по 2019 годы сложилась похожая ситуация - гражданами и общественными объединениями подано более 122,8 тыс., госорганы и различные суды за этот же период направили в суд 288 обращений.

В 2016 году на сайте суда также публиковалась статья Зорькина, в которой он назвал рассмотрение обращений без проведения слушаний "давно и широко распространенной во многих европейских странах процедурой". Разделение судей КС на палаты, как отмечается в статье, было необходимым для ускорения судопроизводства, однако с введением нормы о проведении слушаний без вызова сторон "всякая необходимость в разделении КС на палаты отпала".