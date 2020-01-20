ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

ТАСС, 20 января. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом было опубликовано в понедельник в Twitter организации.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет в среду заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами", - говорится в сообщении.