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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

Оно состоится 22 января

ТАСС, 20 января. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом было опубликовано в понедельник в Twitter организации.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет в среду заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами", - говорится в сообщении.

Теги
КитайТедрос Аданом Гебрейесус
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