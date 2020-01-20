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Глава Мордовии не говорил о "непокорных" СМИ

Как сообщила руководитель пресс-службы главы республики Елена Башкирцева, Владимир Волков только призывал средства массовой информации к объективному освещению темы инвестиционного климата в регионе

ТАСС, 20 января. Слова главы Мордовии на Дне печати были неверно интерпретированы в ряде СМИ, Владимир Волков не говорил о "непокорных" журналистах, он призывал средства массовой информации к объективному освещению темы инвестиционного климата в регионе, сообщила руководитель пресс-службы главы республики Елена Башкирцева.

В понедельник ряд СМИ сообщили, что глава Мордовии во время собрания с журналистами в День печати 17 января якобы пожаловался на "атаки" и провокации со стороны "непокорных" журналистов, публикации которых, содержащие непроверенные данные, отпугивают инвесторов и мешают проводить работу по улучшению жизни в республике.

"Интерпретация слов главы Мордовии, сказанных на торжественном мероприятии, посвященном Дню печати 17 января, не соответствует реальному содержанию выступления, в котором ни слова не было сказано о "непокорных журналистах". Подтверждение этого - в первоисточнике (печатная версия выступления опубликована на официальном сайте органов власти республики Мордовия, есть также полная видеоверсия). В части, касающейся вопросов инвестиционного климата республики, глава Мордовии попросил СМИ о большей объективности при освещении этой важной для республики темы", - сообщила Башкирцева.

Она привела цитату из выступления главы Мордовии, которая касалась СМИ: "Я также хочу обратиться к средствам массовой информации. Мы надеемся на вашу поддержку в полном и объективном информировании жителей республики о ходе этой работы. Нами прилагаются большие усилия по привлечению инвестиций, по решению вопросов на федеральном уровне, однако какая-то непроверенная публикация, а иногда и откровенная ложь могут создать препятствия для привлечения средств в республику. Надеюсь, что в дальнейшем у нас не возникнет таких ситуаций".

Большой резонанс в СМИ также вызвала информация о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном мероприятии в честь Дня печати заявил, что надо "мочить" журналистов, которые "с утра до вечера критикуют". В понедельник глава Чувашии извинился за свою фразу.

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РоссияМордовия
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