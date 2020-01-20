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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Ухане созданы девять госпиталей для больных пневмонией нового типа

В городе всемерно усилен контроль над распространением вируса

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Девять специальных госпиталей для больных пневмонией нового типа созданы в городе Ухань, расположенном в Центральном Китае. Еще 61 уханьская клиника ведет прием пациентов с подозрением на заболевание на фоне его распространения. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Также в Ухане образована экспертная медицинская группа из 25 человек, которая будет заниматься всеми вопросами, связанными со вспышкой заболевания в городе.

Между тем, комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Уханя диагностировал пневмонию нового типа у 15 медработников, еще один находится под подозрением. В городе всемерно усилен контроль над распространением вируса, принимаются срочные меры по защите медперсонала.

Ранее в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю.

К настоящему моменту в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии: в Ухане, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Скончались трое заболевших.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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