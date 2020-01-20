ВДВ организует в России лыжный переход в честь 75-летия Победы

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ, стартует 25 января в девяти российских городах. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

Маршруты охватят города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград; из 45 городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец). Общая протяженность маршрутов составит почти 12 000 км. Завершающей точкой в переходе станет сбор команд в городе воинской славы Наро-Фоминске.

"С 25 января по 15 февраля по всей стране пройдет лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего - Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова", - сообщили в военном ведомстве.

Всего в переходе участвуют девять команд от различных частей и соединений ВДВ. В составе каждой по 30 человек. Переход будет проходить комбинированным способом - на лыжах и пешим порядком в регионах, где еще нет снега.

Десантники посетят более 100 городов и населенных пунктов. Почти в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества. Основными целями лыжного перехода являются популяризация военной службы, патриотическое воспитание, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.