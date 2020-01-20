{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

ВДВ организует в России лыжный переход в честь 75-летия Победы

Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск стартует 25 января в девяти городах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования ВДВ, стартует 25 января в девяти российских городах. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны РФ.

Маршруты охватят города-герои Новороссийск, Тулу, Смоленск и Волгоград; из 45 городов воинской славы десантники пройдут через 19 (Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Малоярославец, Наро-Фоминск, Псков, Великие Луки, Ржев, Вязьму, Ельню, Можайск, Белгород, Курск, Орел, Брянск, Козельск, Волоколамск, Тверь, Воронеж и Елец). Общая протяженность маршрутов составит почти 12 000 км. Завершающей точкой в переходе станет сбор команд в городе воинской славы Наро-Фоминске.

"С 25 января по 15 февраля по всей стране пройдет лыжный переход команд Воздушно-десантных войск, который открывает целый комплекс торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Почти 300 самых подготовленных десантников пройдут по всей России, показав, что и сейчас они являются достойными последователями своего легендарного командующего - Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова", - сообщили в военном ведомстве.

Всего в переходе участвуют девять команд от различных частей и соединений ВДВ. В составе каждой по 30 человек. Переход будет проходить комбинированным способом - на лыжах и пешим порядком в регионах, где еще нет снега.

Десантники посетят более 100 городов и населенных пунктов. Почти в каждом из них пройдут военно-патриотические акции, показательные выступления, концерты и уроки мужества. Основными целями лыжного перехода являются популяризация военной службы, патриотическое воспитание, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества.

Теги
Россия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
"Известия": в России могут ввести понятие "педагогической тайны"
Работникам сферы образования могут запретить разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС