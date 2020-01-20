Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете. Как уточнил ТАСС его адвокат Сергей Жорин, музыкант ожидает в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов вылет самолета в Москву.

"Мне удалось только что связаться с Гуфом по телефону. В ходе нашей беседы он опроверг информацию об инциденте, которая появилась сегодня в СМИ, и заявил, что она не соответствует действительности. С ним все нормально, и он ждет вылета в Москву", - сказал защитник.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что российский рэпер был задержан полицейскими в аэропорту Абу-Даби. По данным канала, музыкант, возвращаясь в Москву с отдыха в Таиланде, был задержан в аэропорту Эмиратов за неподобающее поведение в самолете.