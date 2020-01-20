Аэропорт Сочи считает преждевременными выводы о виновных в скатывании Boeing в реку

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи считает преждевременными выводы о виновных в инциденте с самолетом компании UTair, который скатился в реку при посадке в аэропорту Сочи в 2018 году, до окончания расследования следственными органами. Аэропорт оказывает все содействие в установлении обстоятельств и причин случившегося, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта во вторник.

UTair после публикации отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о скатывании самолета в реку из-за игнорирования экипажем предупреждений и посадки на неподходящую взлетно-посадочную полосу попросил комитет проверить дренажную систему взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи.

"Расследование уголовного дела продолжается, руководство и службы аэропорта Сочи оказывают необходимое содействие в установлении обстоятельств и причин происшествия. Международный аэропорт Сочи полагает, что окончательные выводы могут быть сделаны только Следственным комитетом, в связи с чем любые заявления иных лиц о виновных в авиапроисшествии до окончания расследования являются преждевременными", - заявили в аэропорту.

МАК в опубликованном 16 января отчете указал, что самолет авиакомпании UTair скатился в реку из-за игнорирования экипажем предупреждений и посадки на неподходящую взлетно-посадочную полосу. В отчете отмечается, что авиакомпания провела недостаточную профилактическую работы после предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнализацию о сдвиге ветра. Также экипаж недостаточно подготовлен к таким условиям посадки, что негативно повлияло на его психоэмоциональное состояние.

Еще одним сопутствующим происшествию фактором, согласно отчету, стало неэффективное торможение в процессе пробега самолета из-за недостаточного сцепления между шасси и поверхностью ВПП. Недостаточное сцепление могло быть вызвано значительным количеством воды на полосе. В этой связи в МАК отметили невыполнение аэродромной службой требований о необходимости проверки состояния посадочной полосы после ливня.

Прибывший в Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года из Москвы самолет авиакомпании UTair скатился с взлетно-посадочной полосы в реку, в результате были разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В результате ЧП 18 человек получили травмы, трое из них были госпитализированы. Авиакомпания заявляла, что выплатит компенсации, но часть пассажиров и юристы посчитали сумму недостаточной.