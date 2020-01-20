СМИ: суд увеличил до 40 лет срок приговора бразильскому целителю за изнасилования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Суд в Бразилии в понедельник приговорил целителя Жоау Тейшейру ди Фариа к 40 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении пяти пациенток. Об этом сообщил портал G1.

По его информации, в декабре 78-летний экстрасенс уже был приговорен к почти 20 годам тюрьмы.

Тейшейра ди Фариа, который более известен под псевдонимом Жоау ди Деус (в переводе с португальского "Жоау от бога"), был заключен под стражу в декабре 2018 года. По данным прокуратуры, данное дело является для Бразилии беспрецедентным по количеству изнасилований. К настоящему моменту уже более 300 женщин обвинили целителя в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Одной из пациенток на момент общения с ним было всего 11 лет.

Как уточняется, экстрасенс фигурирует в качестве обвиняемого в еще 10 судебных процессах. Сам Жоау ди Деус все обвинения в свой адрес категорически отрицает. Его защита планирует обжаловать приговор. Кроме того, адвокаты пытаются добиться того, чтобы содержание в тюрьме в силу преклонного возраста и слабого здоровья Тейшейры ди Фариа было заменено на домашний арест.

Жоау ди Деус известен не только в Бразилии, но и за ее пределами. По информации Би-би-си, в 2012 году к нему на сеанс приезжала американская телеведущая Опра Уинфри. С Жоау ди Деус в разные годы встречались и влиятельные политики, такие как покойный президент Венесуэлы Уго Чавес и экс-глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Целитель заявлял, что получил свою "энергию" от бога в возрасте восьми лет, а потому способен помогать людям.