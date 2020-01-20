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"Известия": пьяных правонарушителей хотят направлять на принудительное лечение

В настоящее время подобные меры уже действуют в отношении наркоманов
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суды могут получить право направлять граждан России, неоднократно совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также выпивавших в неположенных местах, на принудительное лечение. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

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По данным издания, суды также смогут отправлять таких правонарушителей на диагностику, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. В настоящее время подобные меры уже действуют в отношении наркоманов.

Положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будут проработаны МВД и Минюстом РФ до 1 марта. Как уточнили "Известиям" в Минюсте, работа по подготовке нового КоАП ведется в согласно плану мероприятий.

Межведомственная рабочая группа готовит новый Кодекс об административных правонарушениях параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности - так называемой "регуляторной гильотиной", которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу. Новый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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Россия
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