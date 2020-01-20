"Известия": пьяных правонарушителей хотят направлять на принудительное лечение

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суды могут получить право направлять граждан России, неоднократно совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, а также выпивавших в неположенных местах, на принудительное лечение. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документы правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По данным издания, суды также смогут отправлять таких правонарушителей на диагностику, профилактические мероприятия и курс медицинской или социальной реабилитации. В настоящее время подобные меры уже действуют в отношении наркоманов.

Положения нового проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) будут проработаны МВД и Минюстом РФ до 1 марта. Как уточнили "Известиям" в Минюсте, работа по подготовке нового КоАП ведется в согласно плану мероприятий.

Межведомственная рабочая группа готовит новый Кодекс об административных правонарушениях параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности - так называемой "регуляторной гильотиной", которая предусматривает отмену всех устаревших и избыточных требований к бизнесу. Новый кодекс должен вступить в силу с 1 января 2021 года.