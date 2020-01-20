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Случаи заболевания новым типом пневмонии

Минздрав Канады примет дополнительные меры по контролю за пассажирами из Китая

В аэропортах будут информировать приезжих из китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады введет дополнительные меры по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в связи с распространением в этой стране пневмонии нового типа. Об этом в понедельник заявила в эфире телеканала CTV представитель ведомства Тереза Тэм.

"В ближайшее время мы примем дополнительные меры [контроля] в международных аэропортах Канады в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия)", - сказала она. В частности, в аэропортах будут информировать приезжих из Уханя и других китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов гриппа. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

Тэм также сообщила, что в Канаде пока не зафиксировано случаев заболевания пневмонией нового типа. Она добавила, что соответствующая угроза распространения заболевания в Канаде специалистами ее ведомства оценивается "как низкая".

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

К настоящему моменту в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Скончались трое заболевших.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю.

Теги
КанадаКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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Случаи заболевания новым типом пневмонии
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