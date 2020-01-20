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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Ухане умер четвертый человек от нового коронавируса

В настоящее время в больнице города остаются 169 пациентов, у которых выявили вирус нового типа
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© EPA-EFE/STR CHINA OUT

ТАСС, 21 января. Четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса 2019-nCoV, умер в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена его вспышка. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте городского комитета по вопросам охраны здоровья.

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Отмечается, что четвертым умершим стал 89-летний мужчина, у которого симптомы нового коронавируса были зарегистрированы 13 января. Через пять дней, 18 января, он был доставлен в больницу с серьезными проблемами с дыханием и умер 19 января в 23:39 по местному времени (18:39 мск).

В настоящее время в больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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