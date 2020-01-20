В Ухане умер четвертый человек от нового коронавируса

ТАСС, 21 января. Четвертый человек, зараженный новым типом коронавируса 2019-nCoV, умер в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), где первоначально была выявлена его вспышка. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте городского комитета по вопросам охраны здоровья.
Отмечается, что четвертым умершим стал 89-летний мужчина, у которого симптомы нового коронавируса были зарегистрированы 13 января. Через пять дней, 18 января, он был доставлен в больницу с серьезными проблемами с дыханием и умер 19 января в 23:39 по местному времени (18:39 мск).
В настоящее время в больнице города Ухань остаются 169 пациентов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, 35 из них находятся в тяжелом состоянии.
В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к Уханю.