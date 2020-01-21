Глава ПФР сообщил, что из-за повышения пенсионного возраста сократилось число пенсионеров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Выход на пенсию отложился у 800 тыс. россиян в связи с увеличением пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью "Российской газете" , публикуемом во вторник.

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тыс. человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - сказал он.

Дроздов также отметил рост числа тех, кто уйдет на пенсию досрочно, в частности, за счет многодетных матерей. "С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей", - добавил он.

В России с 2018 года постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию - к 2028 году он достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. До 2019 года пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет. Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в 2019 и в 2020 годах обеспечивает специальная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Таким образом, в первом полугодии 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года и которым исполнилось 55,5 лет. Также в этот период на пенсию выходят мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года и которым исполнилось 60,5 лет.