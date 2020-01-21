Южная Корея подняла уровень биологической опасности в связи со вспышкой пневмонии в Китае

СЕУЛ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн распорядился предпринять меры, чтобы предотвратить проникновение в страну коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает во вторник газета The Chosun Ilbo.

По ее данным, соответствующий приказ Чон Се Гюн отдал министерству здравоохранения и социального обеспечения после того, как в воскресенье в международном аэропорту Инчхона была выявлена китаянка, больная пневмонией, вызванной этим вирусом.

Согласно данным издания, 35-летняя женщина следовала транзитом из Китая в Японию. Установленные в аэропорту сканеры выявили у нее высокую температуру, после чего она была изолирована и помещена в клинику. Китаянка не покидала карантинную зону аэропорта, поэтому не контактировала с большим количеством людей. Власти отслеживают состояние здоровья пассажиров и бортпроводников самолета, которым она прибыла в Южную Корею.

Южнокорейское правительство тем временем подняло уровень биологической опасности на один уровень.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. К настоящему моменту в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии (в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР).

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.