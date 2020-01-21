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Роспотребнадзор: риск распространения в России коронавируса из Китая невелик

Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Возможность завоза в Россию обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным китайского агентства Xinhua, на 20 января всего было выявлено 224 человека с подозрением на пневмонию, из них 217 оказались инфицированными коронавирусом.

"Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно. Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же наших сограждан посещает Китай. <…> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в Российскую Федерацию вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что генетическая структура этого вируса уже известна, и проводится работа по созданию тест-систем для подтверждения заболевания, в аэропортах всех пассажиров, прилетевших из Китая, осматривают при помощи тепловизора, что позволяет выявить людей с повышением температуры. Тест-системы помогут выявлять заболевание на стадии инкубационного периода. "Все профильные службы в субъектах Российской Федерации оповещены о возможности появления случаев заболевания и готовы к проведению противоэпидемических мероприятий. Санитарно-эпидемиологический контроль усилен на всей территории Российской Федерации", - добавляют в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, главная опасность нового коронавируса в том, что он "вызывает смертельное для человека заболевание". Кроме того, скорее всего он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным и контактным путем, вызывая, вспышки заболевания в замкнутых пространствах. "Данных еще очень мало, но ближайший родственник нового коронавируса - коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), вызвавший эпидемию так называемой "атипичной пневмонии" в 2003 году, передавался от человека к человеку фекально-оральным путем. <…> Вирус сохранял жизнеспособность на пластиковых поверхностях и заражал человека в течение 48 часов после попадания на объекты внешней среды", - рассказали в ведомстве.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР на 20 января, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер.

Симптоматика и тест-системы

К основным симптомам нового коронавируса специалисты относят температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. В дальнейшем у заболевших может проявиться одышка. Согласно лабораторным тестам, у больных на ранних стадиях уровень лейкоцитов был в норме или понижен, а лимфоцитов - снижался, у некоторых отмечалось повышенное количество ферментов печени и мышц.

"На ранней стадии болезни более чем у 90% больных была температура, примерно у 80% - сухой кашель, у более чем 20% - сдавленность в груди, около 20% больных имели одышку, около 15% - диспноэ, около 80% - нормальный или сниженный уровень лейкоцитов, и у всех больных рентгенограмма показывала пневмонию", - поясняют в ведомстве.

Некоторые страны, по данным Роспотребнадзора, уже заявили о том, что разработали собственные тест-системы для диагностики. Они основаны на методе полимеразной цепной реакции (ПЦР). "Метод ПЦР имеет ряд преимуществ - это высокая чувствительность (можно обнаружить 50-500 вирусных частиц), короткий срок получения результата исследований (4-8 часов).

Постановку реакции проводит подготовленный специалист с использованием специального оборудования, поэтому наборы для выявления нового коронавируса в аптеках не продаются", - отмечают в Роспотребнадзоре, добавляя, что для проверки необходимо сдать образец из носоглотки в любой поликлинике.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Теги
РоссияКитай
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Случаи заболевания новым типом пневмонии
Китай призвал сделать все возможное для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа
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