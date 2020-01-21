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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Шанхае подтвержден второй случай заболевания человека пневмонией нового типа

Еще четверо с подозрением на это же заболевание находятся под наблюдением врачей

ШАНХАЙ, 21 января. /ТАСС/. Второй случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV подтвержден в Шанхае во вторник, еще четверо с подозрением на это же заболевание пока находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вирус был диагностирован у прибывшего из города Ухань (центральная провинция Хубэй) 35-летнего местного жителя, который 16 января обратился в больницу с симптомами простуды. Тесты на пневмонию нового типа проводились в одной из шанхайских лабораторий. В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, угрозы для его жизни нет. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей.

31 декабря власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. В разных городах Китая к настоящему моменту зафиксировано свыше 220 случаев заболевания новым типом пневмонии.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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