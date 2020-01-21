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Случаи заболевания новым типом пневмонии

Китай призвал сделать все возможное для предотвращения эпидемии пневмонии нового типа

В Пекине считают, что нужно усилить международный обмен и сотрудничество для борьбы с заболеванием

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Власти Китая призвали усилить контроль за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, сделать все возможное для предотвращения эпидемии и сокращения числа летальных исходов. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

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"Следует повышать ответственность и осведомленность о рисках распространения коронавируса, ставить безопасность жизни населения и его физическое здоровье на первое место, делать все возможное для предотвращения эпидемии и борьбы с заболеванием", - сказано в документе. "Необходимо укрепить механизмы борьбы с распространением заболевания, решительно сдерживать распространение коронавируса в городе Ухань (именно там в декабре прошлого года была зафиксирована первая вспышка), усилить механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, принять меры по закрытию рынков, усилить контроль за дикой природой, обеспечить строгое выполнение мер контроля, в частности скрининга температуры тела граждан в аэропортах, автобусных станциях", - сообщает ведомство.

Как указывается в документе, следует "свести к минимуму количество летальных исходов, усилить эпиднадзор и отчетность о новых вспышках заболевания, тщательно отслеживать контакты пациентов, стремиться к скорейшему выявлению источников и путей передачи коронавируса, тщательному мониторингу вирулентности".

Ведомство призывает "усилить международный обмен и сотрудничество для борьбы с заболеванием, а также обеспечить дежурства в медицинских учреждениях в период празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь на 25 января)". Жителям Китая рекомендовано сократить количество перемещений по стране и нахождение в местах большого скопления людей особенно в период новогодних каникул.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. В разных городах Китая к настоящему моменту зафиксировано свыше 220 случаев заболевания новым типом пневмонии.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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