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Карту энергоэффективности создадут в Еврейской АО, где действует режим ЧС

Ее планируют разработать до конца этого отопительного периода

ТАСС, 21 января. Власти Еврейской автономной области, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, до конца нынешнего отопительного сезона создадут карту энергоэффективности региона. Это поможет выявить наиболее слабые места и изменить в области схему теплоснабжения, сообщил ТАСС начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области Андрей Пивенко.

В ЕАО с осени 2019 года действует режим ЧС. Он был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса топлива. Такая ситуация с отоплением сложилась в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. Сейчас в населенных пунктах региона периодически возникают сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах.

"Будет создана карта энергоэффективности, которая позволит понять наиболее слабые места, понять, где именно необходимо модернизировать объекты теплоснабжения и как изменить всю схему, чтобы избежать проблем в прохождении отопительного сезона. Карта даст полную картину по всему региону, так как информация будет собираться комплексно в разрезе каждого района, каждой энергоснабжающей организации", - сказал Пивенко.

Он добавил, что карту планируется разработать до конца этого отопительного периода. Сейчас в области, где температуры ночью опускаются до 30 градусов, проблем с теплоснабжением нет, создан 40-дневный запас угля на котельных и складах в районах, идет ремонт оборудования котельных, реконструкция теплотрасс для повышения надежности энергоснабжения на выделенные федеральным центром порядка 142 млн рублей. Эту работу планируется завершить в марте. Также региональные власти оптимизируют затраты на теплоснабжение. Так, изыскиваются возможности по снижению цен на мазут для единственной в области мазутной котельной, которая отапливает часть жилфонда и соцобъектов в городе Облучье, где проживает в общей сложности 8,5 тыс. человек.

"Остаются проблемы, связанные в первую очередь с мазутом. Область никак не может получить достойную цену. Врио губернатора ЕАО [Ростислав Гольдштейн] внес предложение [Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ], чтобы регион мог закупать мазут по биржевой цене. На сегодня это 12-13 тыс. [рублей] за тонну плюс транспортные расходы, что почти в два раза ниже, чем предлагают другие продавцы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства ЕАО в Instagram.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства областного правительства агентству уточнили, что мазут для котельной в Облучье закупается по средней цене партиями, рассчитанными на 15-20 дней. Регион ищет постоянного поставщика, у которого можно было бы закупать мазут на весь отопительный период. "Возможно будет принято решение по уходу от этой котельной, чтобы работать только с одним видом топлива", - сказал Пивенко.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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