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Случаи заболевания новым типом пневмонии

СМИ: в Ухане создали штаб-квартиру по борьбе с пневмонией нового типа

Ее возглавил мэр города Чжоу Сяньван

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Штаб-квартира по борьбе с пневмонией нового типа создана в городе Ухань, где продолжается распространение заболевания. Как сообщает во вторник из этого города агентство "Синьхуа", штаб-квартиру возглавил мэр Уханя Чжоу Сяньван.

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В подчинении нового органа находятся восемь групп, которые занимаются экстренным реагированием на новые случаи заболевания, лечением заболевших, общим эпидемическим контролем, вопросами своевременной эвакуации и изоляции инфицированных.

Решение о создании штаб-квартиры по борьбе с пневмонией нового типа было принято на состоявшемся поздно вечером в понедельник чрезвычайном совещании городского руководства. Особое внимание обращается на средства защиты самого медицинского персонала с учетом того, что к настоящему времени уже заболели 15 медицинских работников, еще один находится под подозрением. Один из заболевших находится в критическом состоянии, говорится в сообщении на сайте городского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

В Ухане созданы девять специальных госпиталей, 61 уханьская клиника уполномочена вести прием пациентов с подозрением на заболевание.

Закрыты городские рынки, которые, возможно, имели отношение к распространению опасного вируса. Усилен контроль над животными и птицами в городе и его окрестностях. В аэропортах, на железнодорожных станциях и речном транспорте установлена аппаратура для выявления пассажиров с повышенной температурой.

В понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку. По данным властей, существуют объективные доказательства того, что вирус может передаваться при контакте с инфицированными, в связи с чем возникает необходимость экстренных мер. Пока, по данным китайских экспертов, более 95% случаев заражения имеют отношение к городу Ухань.

На текущий момент в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии: в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Скончались четверо заболевших.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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