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Во Франции откроют экспозицию, посвященную Сталинградской битве

Выставка начнет работу 25 апреля

ВОЛГОГРАД, 21 января. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Выставка о Сталинградской битве, переломном сражении в войне с гитлеровской Германией, откроется 25 апреля в Нормандии, на мемориальном комплексе на месте высадки союзнических войск во Второй мировой войне. Об этом ТАСС сообщил председатель волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский, который является одним из организаторов экспозиции и планирует принять участие в ее открытии.

"Высадка в Нормандии союзнических войск 6 июня 1944 года была невозможна без победы в Сталинградской битве. Мы хотим напомнить об этом, чтобы некоторые не переписывали историю. Договорились с французами об открытии 25 апреля на Нормандском мемориальном комплексе выставочной площадки о Сталинградской битве, этот проект реализуется при участии Россотрудничества", - сказал Василевский.

25 апреля 1945 года недалеко от немецкого города Торгау на реке Эльба встретились советские и американские войска, в результате чего остатки вермахта были расколоты на две части. "В Нормандии на месте высадки союзнических войск в этот день соберутся высокие гости, к этой дате и запланировано открытие выставки об истории Сталинградской битвы", - уточнил руководитель волгоградского отделения РВИО.

По его словам, примерно через месяц в музее-панораме "Сталинградская битва" состоится торжественная передача французской стороне экспонатов для будущей выставки. "Около 100 экспонатов будут безвозмездно переданы в дар французскому музею, среди них предметы обмундирования и амуниции солдат и офицеров Красной Армии - это пилотки, ремни, котелки, а также деактивированное оружие того времени, включая легендарный пистолет-пулемет Шпагина, более известный как автомат ППШ. <...> В Нормандии, уже на месте, будет монтироваться экспозиция, на которой будут представлены манекены в реальной военной форме, будут восстановлены некоторые эпизоды Сталинградской битвы", - рассказал Василевский.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) стала переломной в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне, она положила начало разгрому нацистской Германии. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран - союзников Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной армии.

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