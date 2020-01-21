Приморью на выполнение поручений по поддержке семей потребуется более 4,8 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Приморскому краю понадобится более 4,8 млрд рублей дополнительного финансирования, чтобы выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по поддержке семей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил расширить программу материнского капитала. Как отметил глава государства, программа будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей. Кроме того, Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, данные выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

"Все озвученные президентом России в ежегодном послании Федеральному Собранию дополнительные меры социальной поддержки будут осуществляться за счет средств федерального бюджета. В краевой бюджет они попадут оперативно после распределения средств федерального бюджета и подписания соответствующих соглашений с Министерством труда и социальной политики Приморья. <...> В целом, для выполнения поручений глав государства краевой бюджет будет увеличен в части предоставления новых мер социальной поддержки семьям с детьми. Для этого потребуется дополнительное финансирование на сумму более 4,8 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе правительства края.

Там уточнили, что в крае уже началась работа по необходимой подготовке законодательства. Выплаты будут производиться за период с начала 2020 года, добавили в пресс-службе.

По данным краевого Министерства труда и социальной политики, в 2020 году планируемые расходы на поддержку семей с детьми в Приморском крае увеличили почти на 40% по сравнению с прошлым годом до 6,9 млрд рублей, эта сумма не учитывает расходы на озвученные президентом меры. Сейчас в Приморье без учета озвученных президентом действует 27 мер социальной поддержки для семей с детьми. Среди них единовременная выплата при рождении первого ребенка в размере двух прожиточных минимумов и краевая доплата к ней, ежемесячная выплата семьям с третьим и последующим ребенком и другие. Кроме того, в 2019 году в Приморье начали выплату регионального материнского капитала на второго ребенка, размер выплаты составил 30% от "стоимости" федерального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого Пенсионным фондом.