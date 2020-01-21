Радиоактивность на трассе олимпийского огня в Фукусиме ниже нормы

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Уровень радиоактивности на всем этапе эстафеты олимпийского огня в японской префектуре Фукусима находится ниже установленной правительством допустимой отметки в 1 миллизиверт в год. Об этом объявила во вторник администрация префектуры, которая серьезно пострадала от аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года.

"Здоровью зрителей и бегунов ничего не угрожает", - цитирует заявление местных властей информационное агентство Kyodo.

В начале декабря оператор аварийной АЭС "Фукусима-1", крупнейшая в Японии энергетическая компания Tokyo Electric Power, провела экстренную очистку от радиоактивных элементов района стадиона в префектуре Фукусима, откуда должна стартовать эстафета олимпийского огня токийской летней Олимпиады 2020 года. Перед этим там были зафиксированы повышенные показатели радиоактивности.

На некоторых участках вокруг стадиона J-Village, откуда должна стартовать эстафета, уровень радиоактивности значительно превышал 0,23 микрозиверта в час, который определен как безопасный для этого района. На одном из участков фон на поверхности составил 71 микрозиверт в час и 1,7 микрозиверта в час на расстоянии 1 метра от земли. Специалисты Tokyo Electric Power, как сообщала газета Sankei, срезали и вывезли зараженный слой грунта.

Правительство Японии, по данным издания, крайне серьезно восприняло эту информацию и провело повторные замеры в окрестностях стадиона. До недавнего времени он был главной базой ликвидаторов, работавших на АЭС "Фукусима-1".

Эстафета олимпийского огня в Токио пройдет по территории 858 городов и деревень Японии. После старта 26 марта в Фукусиме она будет продолжаться 121 день.