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В ВОЗ заявили, что отказ пациента от курения увеличивает шансы на успех операции

Курящие люди чаще страдают от послеоперационных осложнений, утверждают исследователи

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Курящие люди чаще страдают от послеоперационных осложнений, а отказ от вредной привычки повышает шансы на скорейшее восстановление здоровья. К такому выводу пришли в совместном исследовании Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Университет Ньюкасла (Австралия) и Всемирная федерация обществ анестезиологов.

Как отметила ВОЗ, комментируя результаты научной работы, "по сравнению с некурящими людьми курильщики подвержены значительно большему риску послеоперационных осложнений, включая нарушение функций сердца и легких, инфекции, а также замедление или нарушение процесса заживления ран". В то же время отказ от курения за четыре или более недель до хирургической операции позволяет существенным образом снизить такой риск и улучшить динамику восстановления в первые шесть месяцев после операции. Кроме того, бросившим курить в меньшей степени грозят осложнения анестезии.

Ученые установили, что после четырех недель отказа от курения каждая последующая неделя без табака повышает вероятность благоприятного исхода на 19%, поскольку улучшается кровоснабжение жизненно важных органов. Как отметил в этой связи руководитель отдела ВОЗ по борьбе с табаком Винаяк Прасад, "перенос небольших и несложных операций на более поздний срок, чтобы дать пациенту время на отказ от курения, является залогом более благоприятного исхода хирургического вмешательства". В свою очередь, координатор отдела ВОЗ по вопросам качества медицинской помощи Шамс Сайед напомнил, что послеоперационные осложнения представляют собой большую проблему и для лечебных учреждений, и для пациентов. Перед операцией врачи первичного звена, хирурги, сестринский персонал и семьи "могут сыграть важную роль, убеждая пациентов отказаться от курения и предоставляя им необходимую поддержку", констатировал он.

Эксперты предупреждают, что никотин и моноксид углерода, содержащиеся в табачном дыме, могут приводить к снижению уровня кислорода в крови и резко увеличивать риск осложнений на сердце после операции. Кроме того, курение вредит легким и нарушает работу иммунной системы пациента. Всего одна выкуренная сигарета снижает способность организма доставлять питательные вещества в поврежденные ткани.

ВОЗ призвала государства проводить просветительские кампании, нацеленные на оказание курящим поддержки в отказе от табака.

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