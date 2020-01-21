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Случаи заболевания новым типом пневмонии

В Канаде не зафиксировано случаев заражения пневмонией нового типа

Министерство здравоохранения пока не располагает и информацией о случаях заболевания канадцами за границей

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады пока не зафиксировало случаев заболевания пневмонией нового типа. Об этом в понедельник говорится в сообщении ведомства.

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"В настоящее время случаев заболевания коронавирусом нового типа в Канаде не отмечено. Мы также не располагаем информацией о случаях заболевания им канадцами за границей", - сказали в министерстве. Его представители подчеркнули, что внимательно отслеживают всю информацию, поступающую о пневмонии нового типа, а также находятся в постоянном контакте с международными партнерами Канады, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Специалисты министерства считают, что нет серьезной угрозы распространения заболевания в Канаде.

Однако Минздрав все же введет дополнительные меры по контролю за пассажирами из китайских городов в канадских международных аэропортах в связи с распространением в КНР пневмонии нового типа. "В ближайшее время мы примем дополнительные меры [контроля] в международных аэропортах Канады в Торонто (провинция Онтарио), Монреале (провинция Квебек) и Ванкувере (провинция Британская Колумбия)", - сообщила представитель ведомства Тереза Тэм. В частности, в аэропортах будут информировать приезжих из Уханя и других китайских городов о необходимости сообщать таможенникам о возможных проявлениях у них симптомов пневмонии. Также в электронные анкеты для всех прибывающих пассажиров добавят вопросы, касающиеся их самочувствия.

К настоящему моменту в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии в Ухане, Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге КНР. Умерли трое заболевших.

Теги
КанадаКитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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