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Более 14 тыс. человек остались в Воронеже без света и воды из-за аварии на электросетях

До 9:00 мск планируется восстановить подачу воды, тепла и электроэнергии

ВОРОНЕЖ, 21 января. /ТАСС/. Обрыв линии электропередачи стал причиной отключения света, тепла и воды в 15 многоэтажных домах жилого комплекса "Московский квартал" в Воронеже. Об этом сообщила во вторник ТАСС дежурная оперативной службы УМЧС по Воронежской области.

"В 06:00 (мск) произошел обрыв на линии 10 киловольт, в зону отключения электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения попали в жилом комплексе "Московский квартал" 15 многоквартирных домов и одна школа", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, до 9:00 (мск) планируется перевести подачу электроэнергии на резервные линии и восстановить подачу воды, тепла и электроэнергии в жилом комплексе "Московский квартал".

В жилом комплексе "Московский квартал" в Коминтерновском районе Воронежа насчитывается 15 многоэтажных домов, их высота составляет от 10 до 25 этажей, в них проживают 14,375 тыс. человек. Всего в Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей.

Теги
РоссияВоронежская область
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