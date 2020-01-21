Житель Брисбена отправлен на карантин с симптомами пневмонии нового типа

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Мужчина, прибывший в аэропорт австралийского Брисбена из Китая, помещен на карантин после обнаружения у него симптомов пневмонии нового типа. Об этом во вторник сообщает телеканал SBS .

По его данным, житель Брисбена, вернувшийся из Китая в Австралию, изолирован в собственном доме для медицинского обследования на наличие коронавируса нового типа. "У нас есть один пациент, за состоянием которого мы сейчас наблюдаем, поскольку у него развилось респираторное заболевание после возвращения из Уханя. К настоящему моменту мы провели ряд анализов и ожидаем их результата", - отметила главный санитарный врач штата Квинсленд Жанетт Янг.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о том, что для защиты жителей континента от нового заболевания будут предприняты все необходимые меры. "Я был проинформирован главным санитарным врачом Бренданом Мерфи о коронавирусе, обнаруженном в районе китайского Уханя. Он сообщил, что, хотя пока уровень риска низок, уже принимаются все меры предосторожности для защиты австралийцев. Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы реагировать на эту ситуацию, будем продолжать ее отслеживать и принимать меры при необходимости", - указано в заявлении премьера, опубликованном на его станице в Twitter.

Ранее главный санитарный врач Австралии Брендан Мерфи заявил, что риск распространения нового штамма коронавируса из Китая в Австралии невысок. "Поводов для тревоги нет, однако мы проявим осторожность и будем внимательно следить за ситуацией", - сказал Мерфи. Он также добавил, что сотрудники службы обеспечения биобезопасности Минздрава страны направлены во все аэропорты, принимающие рейсы из Ухани, и будут информировать пассажиров о симптомах болезни и проверять их самочувствие.