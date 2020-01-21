Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера, продюсера и исполнителя песен Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Я возмужал, как и мой герой". Харатьян — о новых "Гардемаринах", песнях и модных трендах

"Благодаря щедрому, многогранному таланту и огромному запасу позитивной энергии вы добились успеха на актерском поприще, ярко заявили о себе как о замечательном исполнителе, завоевали искреннюю любовь преданных поклонников эстрады и кинематографа", - отметил президент.

Путин пожелал Харатьяну новых творческих достижений, здоровья и всего самого доброго.

Дмитрий Харатьян родился 21 января 1960 года в городе Алмалык (Узбекистан). Через несколько лет после рождения сына семья переехала в Подмосковье. Харатьян окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Дебютировал в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш" (1976). В 1987 году Харатьян стал известен миллионам, сыграв роль Алеши Корсака в фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!".

Фильмография Харатьяна насчитывает десятки фильмов, среди которых "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Тебе настоящему", "Аврора", "Инфант", "Тайны дворцовых переворотов", "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя", "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" и другие. Среди наиболее известных театральных работ: спектакль "Нина", "О мышах и людях", "Опыт освоения пьесы "Чайка" системой Станиславского", "Халам-бунду, или Заложники любви", "Счастливчик Смит", спектакль-мюзикл "Веселые ребята", "Любовь и шпионаж", "Ханума" и многие другие.