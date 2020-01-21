ОНФ просит Росмолодежь ограничить доступ к сайтам, на которых продают снюс

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил обращение руководителю Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву с просьбой организовать системную работу по борьбе с интернет-страницами, на которых продают снюс и другие виды никотиносодержащих некурительных смесей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба движения.

Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

"Сайты, предлагающие приобрести снюс или насвай, фактически распространяют информацию, побуждающую детей совершать противоправные действия, которые представляют угрозу их здоровью. Просим рассмотреть возможность и организовать работу Росмолодежи по ограничению доступа к таким интернет-страницам", - говорится в обращении сопредседателя центрального штаба ОНФ Леонида Рошаля к главе Росмолодежи.

В пресс-службе отметили, что несовершеннолетние могут легко заказывать на сайте такие товары, в том числе через курьерскую службу. Исследования показывают, что в некоторых образцах некурительных видов табака (например, леденцы с никотином) "содержится до 12 мг/г никотина". Употребление подобных веществ приводит к тяжелым последствиям для здоровья детей, напомнили в Народном фронте.

"Представители ОНФ провели мониторинг и выявили 100 интернет-страниц, где демонстрируются некурительные табачные изделия от различных производителей, указаны цены и есть возможность заказать доставку", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов ОНФ, Росмолодежь может организовать системную работу по борьбе с интернет-ресурсами, продающими снюс. "В соответствии с правилами ведения единого реестра запрещенных сайтов, утвержденными кабмином, Федеральное агентство по делам молодежи имеет возможность блокировать во внесудебном порядке те страницы, на которых размещена информация, направленная на склонение несовершеннолетних к противоправным действиям", - уточнили в пресс-службе.