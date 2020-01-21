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Прорыв трубы в отеле в Перми

В Пермском крае начались проверки хостелов и отелей в жилых домах

Они продлятся до 15 февраля

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края совместно с контролирующими органами начала проверку всех хостелов и мини-отелей, расположенных в жилых домах, после коммунальной аварии, в результате которой в отеле "Карамель" погибли и пострадали люди. Об этом ТАСС во вторник сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Юлия Гайнанова.

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"Органами прокуратуры организованы проверки, мы будем проводить их совместно с контролирующими органами, будут проверены все хостелы, мини-отели, которые находятся в жилых домах по всему краю. Сегодня уже первые проверки начались, они будут проходить до 15 февраля. Будет проверяться жилищное законодательство, пожарное законодательство, санитарно-эпидемиологическое. Мы привлекаем и контролирующие органы: Пожнадзор, Роспотребнадзор, ИГЖН точно, с ними выходим на объекты", - сказала она.

Гайнанова отметила, что это три основных ведомства, требования которых должны соблюдаться при предоставлении гостиничных услуг.

Ночью 20 января в пермском мини-отеле "Карамель" в Индустриальном районе Перми в подвале жилого пятиэтажного дома 1965 года постройки из-за прорыва трубопровода с горячей водой было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, все они жители Пермского края. Еще шестеро пострадали, троих из них отпустили на амбулаторное лечение, еще три человека остаются в больнице, одна из госпитализированных - в реанимации.

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оно было передано в центральный аппарат СК РФ.

Теги
РоссияПермский крайПрорыв трубы в отеле в Перми
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