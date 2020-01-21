СМИ: в Польше нашли сбитый фашистами советский бомбардировщик

ВАРШАВА, 21 января. /ТАСС/. Группа польских поисковиков обнаружила в Силезском воеводстве на юго-западе Польши воронку диаметром 12 м, в которой находились обломки американского бомбардировщика B-25 Mitchell, поставлявшегося в годы войны Красной армии. В результате проведенных раскопок с участием профессиональных археологов удалось найти останки трех членов экипажа, сообщает интернет-портал onet.pl.

Из архивных документов и показаний местных жителей известно, что бомбардировщик сбили 19 января 1945 года, когда он совершал полет в районе фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" у города Освенцим. Но точное место падения самолета было неизвестно. Предполагается, что всего на борту бомбардировщика могли находиться пять членов экипажа.

"Нам было известно об этом самолете из рассказов очевидцев, мы определили примерное место, где он мог упасть и начали копать, - рассказал руководитель работ Аркадиуш Доминец. - И вскоре нашли обломки бомбардировщика".

Раскопки пришлось приостановить после того, как среди обломков самолета были найдены пулеметные патроны. Поисковики решили вызвать саперов. В настоящее время место находки взято под охрану полицией.

Двухмоторные бомбардировщики B-25 Mitcell среднего радиуса действия производились в США с 1940 года. Их скорость достигала 442 км/ч, эти самолеты могли подниматься на высоту в 7,6 тыс. м и нести 2,8 тонны бомб. В годы Великой Отечественной войны в СССР по ленд-лизу было поставлено 807 таких машин.