Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью спикера Сената Чехии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Сената (верхней палаты) парламента Чехии Ярослав Кубера много сделал для расширения и углубления парламентского диалога между странами, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграмме с соболезнованиями, направленной в адрес Сената.

Кубера умер 20 января на 73-м году жизни.

"Ушел из жизни видный государственный деятель, сыгравший важную роль в политическом развитии Чехии. В России знали господина Куберу как убежденного сторонника взвешенного, прагматичного подхода в вопросах международного сотрудничества, много сделавшего для расширения и углубления парламентского диалога между странами", - говорится в телеграмме.

Матвиенко подчеркнула, что с глубокой скорбью восприняла "печальную весть о кончине политика".

"В этот скорбный час от имени Совета Федерации и от себя лично хотела бы выразить искреннее сочувствие Сенату, руководству страны, родным и близким господина Куберы, всему народу Чешской Республики", - подчеркивается в телеграмме.

Ярослав Кубера, которому 16 февраля должно было исполниться 73 года, возглавлял Сенат с ноября 2018 года. Он прошел в верхнюю палату парламента от Гражданской демократической партии. Ранее он был мэром Теплице. В 1967 году активно поддержал демократические процессы в Чехословакии и вступил в Коммунистическую партию Чехословакии, которую через год покинул в знак протеста против ввода в эту страну войск Варшавского договора. Кубера был одним из наиболее ярких выразителей либеральных взглядов на чешской политической сцене. Сенаторам вскоре предстоит избрать нового председателя. До этого времени его обязанности должны перейти к первому вице-спикеру Иржи Ружечке.