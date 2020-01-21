{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Случаи заболевания новым типом пневмонии

Китай примет участие в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки пневмонии нового типа

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, превысило 200

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Китай примет участие в экстренной встрече комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"22 января по приглашению ВОЗ вместе с другими вовлеченными сторонами Китай примет участие во встрече комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ", - сказал он. "Китай продолжит укреплять международное сотрудничество и работать с международным сообществом для борьбы с вирусом и достижения региональной и глобальной безопасности", - указал дипломат.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус проведет экстренное заседание комитета из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, превысило 200, четверо умерли.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
Реклама на ТАСС
Дом в Уфе, поврежденный в результате хлопка газа, восстановят
На ремонтные работы выделят 5,7 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС