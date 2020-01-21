Китай примет участие в экстренном заседании ВОЗ по вопросу вспышки пневмонии нового типа

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Китай примет участие в экстренной встрече комитета по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой в КНР пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"22 января по приглашению ВОЗ вместе с другими вовлеченными сторонами Китай примет участие во встрече комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ", - сказал он. "Китай продолжит укреплять международное сотрудничество и работать с международным сообществом для борьбы с вирусом и достижения региональной и глобальной безопасности", - указал дипломат.

В среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус проведет экстренное заседание комитета из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, превысило 200, четверо умерли.