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Случаи заболевания новым типом пневмонии

Власти Уханя запретили массовый туризм из-за пневмонии

В городе введен ужесточенный контроль над пассажиропотоком
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© EPA-EFE/JIJI PRESS

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Власти города Ухань в центральной части Китая ввели ужесточенный контроль над пассажиропотоком и запретили выезд организованных групп туристов в другие регионы в связи со вспышкой и быстрым распространением пневмонии нового типа. Такую информацию распространил во вторник местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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Согласно новым правилам, экстренный режим будет действовать круглосуточно. Полиция приступила к усиленным проверкам автотранспорта, запрещен перевоз птицы и домашних животных.

Уже на прошлой неделе в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в автобусных терминалах Уханя, откуда началось распространение вируса, были установлены тепловые детекторы. С воскресенья особенно тщательно проверяются все лица, покидающие город с целью выезда за границу. Одновременно в Ухане выделены 800 коек в трех больницах, предназначенных для приема инфицированных новым коронавирусом.

На текущий момент в стране зафиксировано 224 случая заболевания новым типом пневмонии.

Теги
КитайСлучаи заболевания новым типом пневмонии
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